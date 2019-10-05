Настроение на балу хризантем создают 45 тысяч участников - фото

Фото: Ольга Стенько

5 октября в ландшафтном парке на Харьковщине открыли бал хризантем. Клумбы и тематические живые композиции создали из 45 тысяч растений.

Кореспондант Gazeta.ua увидел открытие собственными глазами.

Бал хризантем проходит в региональном ландшафтном парке "Фельдман-Экопарк", расположенном в Дергачевском районе Харьковской области. Праздник организовали восьмой раз - проводят мероприятие с 2012 года. Традиционно, украшают парк хризантемами накануне Дня учителя. Подробнее рассказал о празднике пресс-секретарь "Фельдман-Экопарк" Алексей Костюченко.

На создание композиций использовали на 5 тысяч растений больше, чем в прошлом году. Количество сортов также увеличили - сейчас их 30. Почти все растения украинские - их выращивали в Харьковской области под заказ. Часть привезли из Нидерландов.

Для 12 живых композиций использовали крупноцветковые срезанные хризантемы. Каждый цветок имеет маленькую колбочку со специальным питательным раствором. Благодаря ему цветы остаются свежими почти неделю, при необходимости увядшие заменят.

Яркие клумбы создали из растений в специальных горшках, которые вкапываются в землю. После завершения праздника хризантемы выкопают, их место засадят другими растениями. Засохшие цветочные кусты утилизируют, а растения, сохранившие привлекательный вид, раздадут детским учреждениям.

Автор: Ольга Стенько В региональном ландшафтном парке под Харьковом открылся бал хризантем. Фото: Ольга Стенько

Кроме, собственно, цветов, для посетителей парка подготовили развлекательную программу. Актеры в костюмах цветов, встречающие костей парка, лишь ее часть. Планируется развлекательные игры для детей и всей семьи. В день открытия полноценно провести анимацию помешал проливной дождь. Впрочем, он не стал помехой для посещения праздника - с утра в экопарк прибыли тысячи туристов. Их автобусы выстроились вдоль трассы чуть ли не за километр до парка. Приехали из разных областей посмотреть на животных в зоопарке и на бал хризантем.

"Приехала на экскурсию в экопарк, специально выбирала время, чтобы попасть на бал хризантем. Очень понравились композиции - видела такие впервые. Больше всего впечатлений от цветочной лягушки, "Бременских музыкантов" и водоема с карпами", - рассказала Светлана Меснянкина из Запорожья.

Светлана Александровна - учитель, попала на бал хризантем вместе с экскурсионным туром и уже здесь узнала, что сам праздник - подарок парка работникам образовательной сферы.

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Ливень не испугал и посетителей с детьми. Надев непромокаемые накидки, юные посетители весело бегают по парку.

"В экопарка мы в четвертый раз. На бал хризантем попали впервые - вместе с друзьями привезли детей посмотреть на цветы. Погода "подкачала", но настроение хорошее. Много фотографировались", - Юлия Данилова приехала из Мирнограда Донецкой области.

Продлится бал хризантем в течение месяца, если позволит погода. Если же установятся устойчивые заморозки, цветы могут потерять привлекательный вид и часть композиций придется разобрать.

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