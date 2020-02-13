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четверг, 13 февраля 2020 15:31

Нашло затмение – водитель грубо выгнал детей погибшего атовца с автобуса

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Нашло затмение – водитель грубо выгнал детей погибшего атовца с автобуса
Водитель не хотел ехать на кладбище

Водитель маршрутки №17 из Умани Черкасской области выгнал из автобуса детей погибшего в Донбассе гранатометчика Дмитрия Пожарского. Местные активисты Всеукраинского объединения "Свобода" в тот же день нашли виновника инцидента. Повезли на кладбище и заставили просить прощения. На следующий день водителя уволили с работы.

"Семьи погибших имеют традицию встречаться между собой в день, когда убили их родных, - рассказывает активист Уманского ячейки "Свободы" Сергей Яремчук. - Вместе им легче пережить горечь утраты. Обычно собираются всеми семьями - матери, жены, дети. На одну из таких встреч и ехали дети Дмитрия Пожарского. Водителю не понравилось, что они собираются ехать бесплатно по удостоверению. Накричал на них и выгнал из автобуса. Никто из пассажиров не вступился. Автобус поехал дальше, а дети - мальчик и девочка 11 и 12 лет остались на месте в слезах".

Об инциденте Яремчуку сообщила иметь детей.
"Я сразу пошел в городской совет, пытался узнать фамилию перевозчика и водителя. Однако мне отказали, поэтому искал самостоятельно. За час установил все данные. Приехали в автопарк. Водителя уже предупредили, что мы его ищем. Он не отпирался - сразу признался, что это он сделал. Никаких аргументов в свою защиту не предъявил. Утверждал, что на него нашло затмение".

Он уже начал упираться. Не хотел ехать

Активисты посоветовались с женой погибшего.
"Она просила никаких физических действий к нему не совершать. Извинения по телефону не хотела, боясь, что оно будет не искреннее. Договорились, что на следующий день встретимся на кладбище, у могилы Дмитрия и там водитель попросит прощения. Однако 8 февраля он уже начал упираться. Не хотел ехать. Мы убедили его это сделать. Сказали, что его отказ выглядит не как мужской поступок. В конце концов водитель поехал с нами и на могиле отца попросил у детей прощения. Дети снова плакали, потому что для них это было очень трудно".

Перевозчик, узнав об инциденте, сразу освободил виновника инцидента с работы.
"Сначала водитель жаловался на плохое здоровье. Мы спросили у перевозчика ли это, - продолжает Яремчук. - Тот все отрицал. Говорит, что водитель автобуса регулярно проходил медицинский осмотр и жалоб на здоровье не было".

Дмитрий Пожарский погиб 6 октября 2014 возле села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области.
"Он был гранатометчиком батальона территориальной обороны "Черкассы", - вспоминает товарищ погибшего Андрей Цыбулько с райцентра Тальное. - Вместе со мной служил во второй роте, втором взводе и втором отделении. Получил смертельное ранение от взрыва мины. Пожил еще минут 20-30 и умер. Любил своих детей и часто вспоминал о них".

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Активисты утверждают, что такие инциденты в Умани случаются не впервые. Уверяют, что это был урок для всех, кто вздумает издеваться из семей погибших.

Автор: Юрий СТРИГУН
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