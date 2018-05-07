Нашли повешенным экс-заместителя мэра

Фото: 33kanal

Сегодня 7 мая в Виннице в Доме офицеров попрощались с винницким бизнесменом Сергеем Ворониным.

Провести в последний путь пришли родные, друзья, властный бомонд и строительная элита Подолья, пишет 33 канал.

Сергей Воронин ушел из жизни в 65 лет. В минувшую субботу, 5 мая, его нашли с петлей на шее.

Это произошло после обеда, когда бывший заместитель городского головы и директор известной строительной компании "Винницяспецстрой" отпустил своих рабочих домой. Говорят, всех поблагодарил за труд и закрылся в служебном кабинете.

Пока единственная версия смерти Сергея Михайловича Воронина - самоубийство.

Рядом с телом Воронина нашли предсмертную записку. Содержание ее не разглашают.

"Трагическое событие было зафиксировано в субботу около 16 часов на территории одного из винницких предприятий. Здесь нашли повешенным руководителя - известную в Виннице человека. Следствие рассматривает прежде всего версию "Самоубийство" и эта версия сейчас рассматривается как основная, поскольку на теле покойного не было признаков насильственной смертности. Также в кабинете этого человека была найдена предсмертная записка. Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, - отметила руководитель пресс-центра Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

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Все, кто знал Сергея Воронина, уверяют, что он был сильным и целеустремленным человеком. Что с ним произошло, неизвестно, пишет РЕАЛ.

Всю свою жизнь он занимался строительством. Как специалиста его привлекали к строительству Николаевского глиноземного завода, Одесского припортового завода, винницких ГПЗ-18 "Аналога", "Маяка" и "Барлинека".

С 2002 по 2005 год Сергей Воронин был заместителем мэра Винница по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Покинув госслужбу, он возглавил ПКП "Спрецстрой", где и работал до смерти.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 мая во время патрулирования в результате попадания в засаду боевиков погиб механик-водитель БМП 24-й отдельной механизированной бригады Иван Любовского.Он родом из села Ходоров Жидачевского района Львовской области.