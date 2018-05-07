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понедельник, 07 мая 2018 19:07

Нашли повешенным экс-заместителя мэра
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Винницкого бизнесмена Сергея Воронина нашли повешенным на предприятии
Фото: 33kanal
Винницкого бизнесмена Сергея Воронина нашли повешенным на предприятии
Винницкого бизнесмена Сергея Воронина нашли повешенным на предприятии
Винницкого бизнесмена Сергея Воронина нашли повешенным на предприятии
Винницкого бизнесмена Сергея Воронина нашли повешенным на предприятии

Сегодня 7 мая в Виннице в Доме офицеров попрощались с винницким бизнесменом Сергеем Ворониным.

Провести в последний путь пришли родные, друзья, властный бомонд и строительная элита Подолья, пишет 33 канал.

Сергей Воронин ушел из жизни в 65 лет. В минувшую субботу, 5 мая, его нашли с петлей на шее.

Это произошло после обеда, когда бывший заместитель городского головы и директор известной строительной компании "Винницяспецстрой" отпустил своих рабочих домой. Говорят, всех поблагодарил за труд и закрылся в служебном кабинете.

Пока единственная версия смерти Сергея Михайловича Воронина - самоубийство.

Рядом с телом Воронина нашли предсмертную записку. Содержание ее не разглашают.

"Трагическое событие было зафиксировано в субботу около 16 часов на территории одного из винницких предприятий. Здесь нашли повешенным руководителя - известную в Виннице человека. Следствие рассматривает прежде всего версию "Самоубийство" и эта версия сейчас рассматривается как основная, поскольку на теле покойного не было признаков насильственной смертности. Также в кабинете этого человека была найдена предсмертная записка. Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, - отметила руководитель пресс-центра Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

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Все, кто знал Сергея Воронина, уверяют, что он был сильным и целеустремленным человеком. Что с ним произошло, неизвестно, пишет РЕАЛ.

Всю свою жизнь он занимался строительством. Как специалиста его привлекали к строительству Николаевского глиноземного завода, Одесского припортового завода, винницких ГПЗ-18 "Аналога", "Маяка" и "Барлинека".

С 2002 по 2005 год Сергей Воронин был заместителем мэра Винница по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Покинув госслужбу, он возглавил ПКП "Спрецстрой", где и работал до смерти.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 мая во время патрулирования в результате попадания в засаду боевиков погиб механик-водитель БМП 24-й отдельной механизированной бригады Иван Любовского.Он родом из села Ходоров Жидачевского района Львовской области.

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Дата
07
мая

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