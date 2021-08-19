Нардеп первого демократического созыва поднялся на Говерлу

Украинский десидент, народный депутат шести созывов, 80-летний Ярослав Кендзер ко Дню независимости Украины взошел на Говерлу.

На самую высокую вершину украинских Карпат шел со своим сыном Остапом Кендзером и внуком Максин. Для внука это было первое восхождение на гору.

Автор: Остап Кендзер Три поколения Кендзеров на Говерле.

"Очень тяжело перенес Covid-19. Месяц провел в реанимации. Когда меня выписали - заново учился ходить и дышать. За 5 месяцев восстановил свои физические кондиции на 60 процентов. Придумал для себя тест - восхождение на Говерлу, и приурочил ко Дню Независимости Украины. Прошел его успешно прошлой неделе", - говорит Ярослав Михайлович.

Автор: Остап Кендзер Ярослав, Остап и Максим Кендзеры.

Бывший политик очень любит Карпаты. Имеет свой дом неподалеку Cколе на Львовщине.

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Автор: Остап Кендзер "За 5 месяцев восстановил свои физические кондиции на 60 процентов. Придумал для себя тест - восхождение на Говерлу, и проурочил ко Дню Независимости Украины".

"Имею хатчину в Труханове в Сколевских Бескидах, в 100 километрах от Львова. Отдыхаю там душой и телом. Люблю ее в любое время года".

Полное интервью с Ярославом Кендзером читайте в свежем номере журнала "Країна" за 19 августа.

Ярослав Кендзер - родился 12 июля 1941-го в селе Солонка возле Львова. Окончил хлебопекарное промышленное училище во Львове. Служил во внутренних войсках в Донецке. В 1963-м поступил на факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко. В августе 1965-го попал под первые КГБшные погромы. Через год исключили из университета за контакты с диссидентами. Работал инструктором по спорту при обществе "Авангард". Тогда же вступил в Львовский институт физической культуры. В 1969-м вместе с Вячеславом Чорноволом начал издавать "Украинский вестник". Первые три номера журнала печатал в родительском доме. Был членом совета областного филиала Украиского Хельсинского союза, 10 лет возглавлял львовскую краевую организацию Народного руха Украины. 2 года был главным редактором газеты "Время". Народный депутат шести созывов - с 1990 до 2012-го. Был членом группы "Народная Рада" и партии "Наша Украина". Живет во Львове.