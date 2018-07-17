Направляясь на вызов, пожарная автоцистерна провалилась под землю

Фото: Фото: ternopil.dsns.gov.ua

В Тернополе пожарный автомобиль, который ехал на вызов, провалился под землю.

Событие случилось 16 июля: пожарная автоцистерна направлялась на ул. Стадниковой в Тернополе, для откачивания воды из-за угрозы подтопления. Автомобиль правым боком провалился в трещину на проезжей части, - сообщает Файне Місто.

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Автоцистерну высвободили из дорожной ловушки за короткое время.

Случай зафиксировали полицейские и составили все необходимые документы относительно инцидента. Подобная ситуация случилась в Киеве, 10 мая, когда припаркованный Мини Купер провалился под землю.