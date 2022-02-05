Нацполиция разоблачила сеть мошеннических call-центров, которые выманивали банковские данные

Клиентские базы мошенники покупали у DarkNet. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция разоблачила сеть мошенников, которые звонили и обманом выманивали данные банковских карт.

Злоумышленники арендовали помещение в Киеве, Львове и Одессе, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В так называемом call-центре работало более 140 человек. Они представлялись сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов и под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли.

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Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных они скупали у DarkNet.

Вырученные средства они переводили в электронные кошельки, а также в криптовалюту.

Полиция устанавливает всех сотрудников и устроителей мошеннической деятельности.

В Бердянске Запорожской области разоблачили злоумышленников, отбиравших недвижимость у алко- и наркозависимых для продажи. В банду входили трое местных и полицейский. Известно о пяти фактах незаконного завладения недвижимостью почти на 1 млн грн.