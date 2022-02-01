Дело на миллион: полицейский с тремя сообщниками отбирали квартиры

В Запорожской области разоблачили полицейского с тремя сообщниками, которые отбирали недвижимость у алко- и наркозависимых для продажи. Фото: npu.gov.ua

В Бердянске Запорожской области разоблачили злоумышленников, отбиравших недвижимость у алко- и наркозависимых для продажи. В банду входили трое местных и полицейский.

Известно о пяти фактах незаконного завладения недвижимостью почти на 1 млн грн, сообщили в Государственном бюро расследований.

"В течение нескольких лет члены группировки заставляли алко- и наркозависимых владельцев недвижимости отписывать свои квартиры и дома на подставных лиц. Затем недвижимость продавалась, а полученные деньги распределялись между членами группы", - говорится в сообщении.

При этом члены группы применяли к пострадавшим физическое и психологическое давление, держали постоянно пьяными.

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В одном из случаев члены группировки похитили мужчину и держали его, пока не согласился переоформить квартиру.

"Активное участие в деятельности группы принимал полицейский. Он запугивал людей, у которых намеревался отобрать жилье, следил за тем, чтобы жертвы не обращались с заявлениями в правоохранительные органы", - добавили в ДБР.

Членам организованной преступной группы сообщили о подозрениях по шести статьям. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Харькове разоблачили восьмерых членов банды, которая убивала людей ради квартир. В качестве жертв избирали наркозависимых граждан и пожилых людей. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники почти два года. Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимостью и последующем умышленном убийстве ее владельцев. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым потерпевшие давали право распоряжаться имуществом членам банды. Или злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам потерпевших.