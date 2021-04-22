Квартиры переписывали, а жителей убивали: за опасной бандой охотились более двух лет

В Харькове разоблачили восемь членов банды, которая убивала людей ради квартир. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и пожилых людей.

Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: khar.gp.gov.ua

"Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимостью и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации. Или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших граждан", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что в апреле прошлого года на основании поддельной доверенности заключен договор купли-продажи квартиры по пр. Гагарина в Харькове, между организатором группы и другим членом группы. В дальнейшем квартиру перепродали. А чтобы освободить жилье, члены банды перевезли потерпевшую в заранее подготовленное место содержания - другую квартиру.

"Потерпевшая подняла шум и привлекла к себе внимание соседей. Злоумышленники решили избавиться женщины и отвезли ее в дом в поселке Казачья Лопань Дергачевского района. Некоторое время потерпевшей делали инъекции неустановленным на данный момент препаратом, а затем задушили проволокой", - говорят следователи.

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Аналогичным образом злоумышленники завладели квартирой по ул. Плиточной в Харькове, а 56-летнего владельца жилья отравили. Также известно о трех попытках завладеть другими квартирами.

Во время обысков у подозреваемых нашли паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также обнаружили пожилую женщину, которую, вероятно, собирались убить. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены преступной организации, в том числе в государственных и правоохранительных органах, и их причастность к совершению аналогичных преступлений.

За умышленные убийства, создание и участие в преступной организации, а также мошенничества и подделки документов фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Бердянске Запорожской области СБУ задержала двух главарей "черных" риэлтеров, которые девять раз незаконно завладевали жильем украинцев. Отбирали квартиры или дома с помощью насилия или угроз, был случай похищения человека.