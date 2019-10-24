СБУ нашла риэлторов, виновных в похищении квартир и людей

Задерали черных риэлтеров. Фото:ТСН

В Бердянске Запорожской области СБУ задержала двух главарей черных риэлтеров, которые 9 раз незаконно завладевали жилье украинцев.

Отбирали квартиры или дома с помощью насилия или угроз, был даже случай похищения человека, сообщили в УНИАН.

Злоумышленники под видом риэлторов подыскивали одиноких пенсионеров или инвалидов, от которых требовали согласие на переоформление жилья на подставных лиц. Если владельцы отказывали - их заставляли с насилием или угрозами.

В общем им удалось 9 раз завладеть имуществом на общую сумму 150 тысяч долларов.

"Да, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где его удерживали против воли. Другого потерпевшего фигуранты производства оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер ", - сообщили в СБУ.

Сейчас похищенных людей освободили, а подозреваемых в преступлениях задержали.

В ходе обысков домов подозреваемых, изъяли оружие, большое количество паспортов и других документов, подтверждающих незаконную деятельность.

Задержанным объявили о подозрении в преступлениях по части 2 статьи 146 УК о похищении человека и частью 4 статьи 190 УК о мошенничестве.

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