Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы

Разумков прибыл в Страсбург сегодня утром. Фото "Укринформ".

Председателя ВР Украины Дмитрия Разумкова в Совете Европы пытались спровоцировать представители российских федеральных каналов.

Видео прибытия спикера украинского парламента на Европейский саммит глав парламентов стран-членов Совета Европы в Страсбурге, партнеров и наблюдателей организации снял собственный корреспондент "Укринформа".

Российские пропагандисты спрашивали спикера, почему Украина не выполняет договоренности и когда даст "особый статус" Донбассу.

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"Украина выполняет Минские договоренности", - коротко ответил председатель ВРУ.

24 октября председатель ВРУ по программе саммита, будет выступать 17-м среди около 60-ти спикеров национальных парламентов. Разумков, в частности, примет участие в обсуждении вопроса "нашего общего европейского дома".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и генпрокурор Руслан Рябошапка получили письма от некоторых стран Большой семерки, а также гендиректора Европейского банка реконструкции и развития. В этих сообщениях западные партнеры высказывают обеспокоенность судебной реформой Зеленского и призывают ВР пересмотреть уже принятый закон.