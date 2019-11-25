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вторник, 26 ноября 2019 04:15

Начался суд над полицейским, которого обвиняют в убийстве соратника Гриценко

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Начался суд над полицейским, которого обвиняют в убийстве соратника Гриценко
НП Винницкой области. На фото: Сергей Пивовар Винница: в суд передали дело полицейского, обвиняемого в убийстве активиста Александра Комарницкого

Дело убийства общественного активиста Александра Комарницкого, которому нанес смертельный удар винницкий полицейский Сергей Пивовар, передали в суд.

За превышение своих служебных полномочий, которые привели к смерти человека, Пивовару грозит до 10 лет тюрьмы. Такой срок может получить если его вину докажут, пишет vezha.

14 ноября состоялось первое судебное заседание уже по иску Сергея Пивовара. Он требовал восстановить его в должности. Также выплатить ему денежную компенсацию за "вынужденные прогулы", имея в виду период пребывания под арестом.

Впрочем, на это заседание в Винницкий окружной административный суд полицейский не появился.

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11 июня на остановке общественного транспорта в Виннице возник конфликт между старшим лейтенантом Пивоваром и Александром Комарницкий, который ехал домой. Мужчина отказался быть понятым при изъятии гранаты в одного мужчины.

В результате столкновения Александр Комарницкий получил многочисленные травмы головы и впал в кому. Не приходя в сознание, 23 Июня Александр Комарницкий умер.

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