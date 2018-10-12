Начали высаживать деревья, которые поглощают радиацию

Автор: zhmerynka.city Винницкая область: в Жмеринке высаживают деревья, которые поглощают радиацию

В Жмеринке Винницкой в ​​обновленном сквере коммунальщики высадили саженцы павловнии, которые способны поглощать радиоактивные элементы.

Деревья закупили за средства городского бюджета, пишет zhmerynka.city.

"В сквере высажено 2 дерева розового и 2 нежно фиолетового цветов цвета. Павловния относится к группе быстрорастущих древесных пород, буйное цветение которых приходится на период весны и начала лета ", - рассказала начальник ЖКХ Ирина Савина.

Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает жителей города не ломать саженцы, которые за 5 лет способны вырасти до 20 метров.

Способность Павловна концентрировать радионуклиды часто используется для очистки почвы, а также усиление барьерной функции зоны и безопасности для людей.

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В Виннице установили новые зеленые скульптуры - пару удивительных лошадей. Металлическую конструкцию в виде лошади и кобылы создали заполнили земельной смесью и высадили в ней 20 000 растений. Грива и хвост лошадей украшены цветами.