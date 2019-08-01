Нацгвардейцы с овчарками начали патрулировать улицы

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 В Виннице нацгвардейцы начали патрулировать вместе с полицейскими

С сегодняшнего дня военнослужащие воинской части №3008 вышли на патрулирование по городу Винница.

Ранее гвардейцы несли службы совместно с работниками полиции. Для оперативного реагирования также будут курсировать и гвардейские автопатрули. Военные в полной экипировке, ходят с табельным оружием и с планшетами.

"На службу привлекаются офицеры, контрактники и срочники, вместе со служебными собаками, которые тоже входят в силы и средства обеспечения безопасности граждан", - говорит и.о. командира воинской части 3008 НГУ Дмитрий Семак.

Но пока для усвоения практического опыта в течение августа нацгвардейцы будут привлекаться с работниками полиции. С сентября нацгвардейцы полностью будут патрулировать самостоятельно.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 В Виннице нацгвардейцы начали патрулировать вместе с полицейскими

Если совершено административное правонарушение, то вызовут ближайшей наряд полиции. Если уголовное преступление, то обязательно приедет следственно-оперативная группа.

"Задача нацгвардейцев приостановить правонарушение. Не допустить к месту совершения преступления данного правонарушения посторонних лиц. Сохранить вещественные доказательства до приезда следственно-оперативной группы", - добавил Семак.

Военные будут патрулировать от 16 до 22 часов вечера.

К концу года патрульное подразделение переоденут в новую форму - синего цвета.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 В Виннице нацгвардейцы начали патрулировать вместе с полицейскими

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