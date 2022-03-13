На Запорожье русские захватчики уничтожили автомобильный мост

Оккупанты уничтожили мост через реку Янчекрак на Запорожье. Фото: adamant-bc.com.ua

В Запорожской области враг продолжает активно использовать танки, артиллерию, гранатометы и минометы. Также российские агрессоры используют гражданскую инфраструктуру для военных нужд.

Оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы и уничтожили мост через реку Янчекрак. Об этом сообщил представитель Запорожской ОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев в Telegram.

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"На блокпостах российские оккупанты насильственно изымают продукты питания, одежду, предметы личной гигиены. Также враг запугивает местное население, проводя информационно-психологические акции с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти, местным общинам, распространяет дезинформацию и постоянно берет местное население в заложники" , – сказал он.

Руководство Запорожской ОВА пытается эвакуировать жителей Запорожской области, где ведутся боевые действия.

Сегодня, 13 марта, в 8:30 военные РФ взяли в плен мэра Днепрорудного Васильевского района Евгения Матвеева. По предварительной информации с городским головой все хорошо, ведутся переговоры.