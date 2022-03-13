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воскресенье, 13 марта 2022 10:03

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты похитили мэра Днепрорудного

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  В сети сообщили о похищении городского головы. Фото: ua.news
В сети сообщили о похищении городского головы. Фото: ua.news

Российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух на своей странице в Facebook.

"Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Матвеева Евгения Сергеевича", - отметил Старух.

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"13 марта, в 8:30 военные российской федерации взяли в плен городского голову города Днепрорудное в Васильевском районе Запорожской области", - сообщил спикер ЗОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев.

По предварительной информации с мэром все хорошо, ведутся переговоры.

Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова и общественного деятеля Ольгу Гайсумову. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Енин украинские спецслужбы осуществляют соответствующие меры по его увольнению мэра Мелитополя Иван Федоров.

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