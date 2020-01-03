На свалке нашли матрас с деньгами

В Одесской области селяне нашли на свалке матрас с деньгами. Фото - lenta.ua

На свалке в с. Шевченково Килийской объединенной территориальной общины в Одесской области нашли матрас с деньгами.

Сразу несколько жителей села заявили о том, что деньги принадлежат именно им. Но доказать это никто из них не смог, сообщил в Facebook глава ОТО Павел Бойченко.

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"Хочу опровергнуть басни. Найденная сумма - это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро. Наши родные гривны. Поскольку владелец неизвестен - в соответствии с требованиями законодательства настоятель храма отец Василий по акту передал средства на хранение в исполком Квлийського городского совета", - сообщил Бойченко.

Добавил, что в течение 6 месяцев деньги будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец - право распорядиться ими будет принадлежать человеку, который их нашел.

Сумку с документами и почти 40 тысячами долларов жительница Бердичева забыла в маршрутке. На следующий день ей позвонил мужчина и предложил встретиться. Мужчина отдал ей сумку с деньгами, но не взял ни копейки вознаграждения. Впоследствии выяснилось, что великодушный человек - бывший грабитель, который к тому же, отбывает наказание в колонии.