На стадионе устроят массовую Covid-вакцинацию украинцев

5 ноября в Ивано-Франковске намечено открытие нового пункта вакцинации. Фото: pixabay.com

На стадионе Ивано-Франковска "Рух" заработает пункт вакцинации от коронавируса.

Соответствующее поручение дал мэр города Руслан Марцинкив, о чем сообщил в Facebook.

"Дал поручение на втором этаже стадиона сделать прививочный пункт. Я хочу, чтобы в пятницу (5 ноября. - Gazeta.ua) там была массовая вакцинация. И организовать надо нормально, чтобы люди могли сделать очередь, с дистанциями и всем необходимым. И до последнего желающего могли получить вакцину", - написал Марцинкив.

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Развертывание пункта вакцинации на стадионе мэр объяснил появившимся только сейчас "огромным запросом людей на вакцинацию".

Марцинкив призвал организовать 20 медицинских бригад для нового пункта вакцинации. Каждому, утверждает градоначальник, горсовет готов заплатить.

"Если нужно – привлечь 20 медицинских бригад. Чтобы люди не стояли в очередях целый день и не брали штурмом пункты вакцинации. Средства медикам заплатим. Надо показать, что этот процесс может быть нормально организован", - добавил мэр.

В ивано-франковских Covid-больницах не хватает медицинского кислорода для пациентов. Вчера, 1 ноября, больница получила 1,9 тыс. л кислорода при потребности 2,5 тыс. л в день. Львовский поставщик кислорода в октябре осуществил для больницы только одну поставку.