В Covid-больницах Франковска не хватает кислорода: медики бьют тревогу

Львовский поставщик кислорода в октябре осуществил для больницы только одну поставку. Фото: pixabay.com

В ивано-франковских Covid-больницах не хватает медицинского кислорода для пациентов.

Вчера больница получила 1,9 тыс. л кислорода при потребности 2,5 тыс. л в день, заявил 2 ноября на оперативном совещании руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик. Больных приходится переводить на кислородные концентраторы.

"Вчера нам и Центральной клинической больнице поставили 2 т кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил он.

Львовский поставщик кислорода в октябре осуществил для больницы только одну поставку. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.

"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - добавил директор Центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

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80% госпитализированных пациентов с коронавирусом в Украине - кислородозависимые. Инфицированные пациенты потребляют значительно больше кислорода, чем раньше. 30 октября Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. В Ивано-Франковске Covid-больных принимают четыре медучреждения. По состоянию на 2 ноября в Ивано-Франковской области зарегистрировали 296 новых случаев коронавирус, выздоровели 712 человек, умерли - 14.