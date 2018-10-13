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суббота, 13 октября 2018 11:24

На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
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Национальный Праздник Шоколада
Фото: Ольга Васькив
Национальный Праздник Шоколада
Национальный Праздник Шоколада
Национальный Праздник Шоколада
Национальный Праздник Шоколада

С 12 октября во Львове стартовал Национальный Праздник Шоколада. Всеукраинское событие, которое ежегодно объединяет лучших производителей, шоколатье и шоколад началась возле Дворца Потоцких.

Для посетителей действуют "Шоколадная ярмарка" и "Детская шоколадная страна". Скульпторы сделают с огромных глыб скульптуры из шоколада - памятники архитектуры, животных, символы. Украшают праздник 9-метровая коробка конфет, 5-метровая шоколадная мельница и 3-метровый шоколадный медведь.

Каждый посетитель сможет попробовать не только шоколад на любой вкус, а и различные шоколадные напитки, принять участие в "шоколадных" мастер-классах, а также приобрести "шоколадные" сувениры. Также в программе - шоколадное действо от театра "Вагабунда", выставка работ шоколадных скульпторов, выступления юношеских танцевальных и вокальных коллективов, детские мастер-классы и другое.

"Изюминка праздника " Шоколадная Украина "- карта Украины размером 8 на 5 метров с выдающимися архитектурными сооружениями. Карта Украины полная - с Крымом и Донбассом, с их гербами, в которой каждый день, вплоть до 15 октября, будут добавляться новые шоколадные скульптуры. Пока не знаем, сколько шоколада потратят на нее, мы сможем узнать только в последний день праздника. Ежедневно на карте будут и гербы городов и исторические местные достопримечательности", - рассказывает организатор события Андрей Сидор.

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Посетители смогут увидеть почти полный цикл производства шоколада - от обжарки зеленых какао-бобов к изготовлению настоящего шоколада. Каждый желающий сможет принять участие в любительском чемпионате "Домашний кондитер". Входной билет стоит 50 гривен, самые дешевые вкусности из шоколада на ярмарке - от 5 гривен. Ежегодно Праздник Шоколада посещает более 10000 человек.

Шоколад - не только вкусный, но и полезный продукт. В нем много магния, калия, кальция и витаминов группы В. Шоколад укрепляет нервную систему, поднимает настроение и успокаивает. Дерево какао живет 200 лет. Его плоды появляются раз в 25 лет. На одном дереве появляется около 2,5 тыс. Бобов.

Автор: Ольга Васькив
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13
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