На Прикарпатье ослабляют карантин, но Буковель будет закрыт

На Прикарпатье ослабляют карантин. Фото: Reuters

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске улучшилась.

29 марта начнут поэтапно ослаблять карантин, заявил городской голова Руслан Марцинкив в видеообращении.

За последние дни фиксировалось меньше летальных исходов, а за вчерашние сутки - ни одного. Следовательно, есть все предпосылки для смягчения карантина.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Впрочем, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы ", - отметил он.

Мэр добавил, что еще советуются с родительской общественностью: или они не хотят, чтобы открывался тот или иных заведение.

Комиссия решила снять на выездах / въездах блокпосты, кроме блокпостов в Полянице. Там они будут работать до 10 апреля.

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Зато в Тернополе и Хмельницком решили ввести дополнительные карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.