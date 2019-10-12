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суббота, 12 октября 2019 20:57

На полтавском фестивале хризантем горожане высадили в парке собственные цветы - фото
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У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян
Фото: Ольга Стенько
Специалист садового и паркового хозяйства Алла Ведро руководит студентами Полтаського аграрно-экономического колледжа
У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян
У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян
У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян

12 октября в Полтаве провели фестиваль хризантем. В городском парке высадили цветы, которые приобрели и принесли сами полтавчане.

Корреспондент Gazeta.ua принял участие в мероприятии.

В полдень яркого осеннего дня на центральной аллее полтавского городского парка "Победа" было людно. Кроме привычных для выходных детей с родителями на площадке, несколько сотен полтавчан пришли украсить любимое место отдыха яркими хризантемами.

"Чем пахнет осень, как не хризантемами? Яркие, классные, неприхотливые цветы, пригодные для паркового использования. Не ожидали, что настолько мощный будет фидбэк от полтавчан. Это возможность людей показать свою любовь к городу. Люди по-другому относятся к тому, что создали своими руками ", - рассказала заместитель директора парка "Победа" Екатерина Бабич.

Участие в посадке цветов принимали студенты 3-го курса Полтавского аграрно-экономического колледжа Полтавской аграрной академии. Это группа, которая учится на специальности садовое и парковое хозяйство. Сначала хризантемы рассортировали по цвету и высоте. На клумбе разметили площадь деревянными кольями. По этим меткам разместили цветы определенных оттенков.

Автор: Ольга Стенько
  Специалист садового и паркового хозяйства Алла Ведро руководит студентами Полтаського аграрно-экономического колледжа
Специалист садового и паркового хозяйства Алла Ведро руководит студентами Полтаського аграрно-экономического колледжа

"Клумба представляет собой одноразовую акцию. Эти хризантемы не предусмотрены для постоянного выращивания. Это такой продукт рынка для украшения на короткий срок. Весной их пересадят в маточники. В следующем году, даже если хорошо перезимуют, они не дадут такой компактной формы. Чтобы создать такой вазон , его ежегодно надо формировать с маточного растения. Цветы перезимуют в парке, а весной их развезут по участкам, где можно сформировать такие клумбы. Это должен быть участок с постоянным увлажнением. Сейчас без полива вырастить красивые цветы в Полтаве невозможно, а каждая капля воды стоит нам очень дорого ", - рассказала заведующая отделением "Садово-парковое хозяйство" аграрного колледжа Алла Цебро.

Руководит работами профессиональный ландшафтный дизайнер Ольга Иващенко. Ее пригласила к сотрудничеству давняя знакомая Екатерина Бабич.

Картина того, как будут размещены цветы, складывалась дизайнера в процессе работы. Все потому, что до последнего момента не было понятно, сколько и каких цветов привезут полтавчане.

Автор: Ольга Стенько
  У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян
У Полтаві на фестивалі хризантем клумбу в парку засадили квітами містян

"Сначала мы расставили цветы в ставчиках на клумбе, чтобы составить картинку. Затем постепенно пересаживаем хризантемы в грунт. Композицию доработают в понедельник", - пояснила Ольга Иващенко.

Вокруг много людей наблюдают за процессом и фотографируются. Нередко задают вопрос, продают ли эти цветы. Оказывается, немало посетителей пришли в парк на фестиваль хризантем, потому что думали, что это будет осенняя ярмарка-продажа.

"Мы с подругами не думали, что надо купить где-то и подарить парку. Знали, что будет выставка хризантем. Я думала, что это как в Харькове - ездила в их экопарк на прошлой неделе. Если бы была возможность купить здесь - наверное, купила бы домой цветы . Потому что считаю, что в город надо вкладывать деньги. Даже таким образом это поддержка ", - считает полтавчанка Елена.

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К хризантемовому флешмобу присоединились ученики школ и общественные организации. Одна из них - ОО "Равновесие", которая занимается детьми с аутизмом. Ее подопечные вместе с родителями пришли высаживать шесть подаренных кустов.

Цветы в память об умершей маме и жене принесли Дмитрий Кишко вместе с дочкой Алиной.

"Моя жена и мама Алины Оксана Кишко два года боролась с онкологией. Умерла в прошлом году. В храме напротив парка мы венчались. Для нашей семьи это будет место памяти", - рассказал мужчина.

Автор: Ольга Стенько
  Дмитрий Кишко вместе с дочкой Алиной высадили цветы в память о жене, умершей от рака
Дмитрий Кишко вместе с дочкой Алиной высадили цветы в память о жене, умершей от рака

У некоторых цветов расставлены таблички с именами дарителей. К цветочному флешмобу присоединились более 150 человек, которые приобрели и подарили городу более 200 кустов хризантем. Через неделю в парке установят стеллу с именами всех, кто принес цветы для клумбы.

Пока неизвестно, будут зимовать цветы на клумбе, или их выкопают после первых заморозков.

"На зиму хризантемы укроют агроволокном. Или, по рекомендации экспертов, можем выкопать - нам есть, где их хранить. Это хороший момент, чтобы начать в Полтаве праздники цветов. Мы - зеленый город и нам нужно это поддерживать", - считает Екатерина Бабич.

Для того, чтобы хризантемы прижились, им нужен полив. Дирекция парка планирует просить городскую власть, чтобы клумбу включили в систему еженедельного полива.

Чтобы свежовисаженные цветы не выкопали, как это было когда-то с розами в этом же парке, клумбу будут охранять. Эту работу возложили на штатную охрану парка.

В следующем году обещают добавить парку "Победа" цветов. К обсуждению локаций, оформлению клумб и выбору цветов обещают подключить горожан на общественных обсуждениях.

23 сентября в центре Полтавы сплели венок-оберег рекордной длины 1183 м.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
12
октября

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