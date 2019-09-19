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четверг, 19 сентября 2019 14:15

На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога

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На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога
В Котелевском районе на Полтавщине может появиться бетонная дорога. Фото: shotam.info

В Котелевском районе на Полтавщине на трассе Н-12 - Малая Рублевка - Руновщина - М-03 может появиться бетонная дорога.

Об этом сообщает Агентство местных дорог.

На место приехали ученые Харьковского автомобильно-дорожного университета и проектировщики, чтобы изучить состояние дороги. Среди вариантов ремонта - технология укатаного бетона.

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В апреле в Кобеляцком районе Полтавской области открыли часть трассы Н-31 Днепр - Решетиловка. Это первая бетонная дорога в Украине. Готовый отрезок имеет протяженность 1,7 км.

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