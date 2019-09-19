На Полтавщине может появиться еще одна бетонная дорога

В Котелевском районе на Полтавщине может появиться бетонная дорога. Фото: shotam.info

В Котелевском районе на Полтавщине на трассе Н-12 - Малая Рублевка - Руновщина - М-03 может появиться бетонная дорога.

Об этом сообщает Агентство местных дорог.

На место приехали ученые Харьковского автомобильно-дорожного университета и проектировщики, чтобы изучить состояние дороги. Среди вариантов ремонта - технология укатаного бетона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три слоя цемента и 27 м ширины — рассказали об уникальной украинской трассе

В апреле в Кобеляцком районе Полтавской области открыли часть трассы Н-31 Днепр - Решетиловка. Это первая бетонная дорога в Украине. Готовый отрезок имеет протяженность 1,7 км.