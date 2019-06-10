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понедельник, 10 июня 2019 01:10

На пляжах Одесской области позеленела вода

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На пляжах Одесской области позеленела вода
"Зеленое" море в Одессе. Фото: Obozrevatel

В Одессе и Одесской области море позеленело из-за размножения микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena.

Они выделяют ядовитые вещества, сообщило издание BBC Украина.

"Первое - соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения - увеличилась. Второе - загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливней", - пояснил биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

"Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году - массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", - рассказал Балинский.

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Зеленую воду и пену наблюдают отдыхающие последние два дня фактически на всех одесских пляжах🐊 Причины этого явления — жара и дожди, которые спровоцировали цветение пенообразующих водорослей Nodularia spumigena. Цветение нодулярии в Одессе возникает нередко в конце мая-начале июня и заканчивается при первом небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, но при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление 🤮

Публикация от Душевная Одесса⚓ (@soulful_odessa)

Официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать, ведь при контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций.

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Экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что контролирует ситуацию.

"По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно - допустимых концентраций для морской воды", - написали на сайте экологической инспекции.

в этом году отдых на морских курортах подорожал в среднем на 17-20%.

Самыми дорогими остаются курорты в Одессе. Номер на двоих на берегу моря обойдется от 4 до 8000 гривен.

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