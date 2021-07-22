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пятница, 23 июля 2021 15:08

На одесских пляжах не рекомендуют купаться: причина

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На одесских пляжах не рекомендуют купаться: причина
На одесских пляжах из-за ливня временно не рекомендуют купаться. Фото: pixabay.com

В Одессе после мощных ливней временно рекомендуют не купаться на городских пляжах.

Пробы морской воды показали, что большое количество поверхностных вод попали в акватории городских пляжей, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море - с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 июля Одессу накрыл сильнейший ливень за последние восемь лет. Местами уровень воды доходил людям до пояса. Также в результате ливней в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

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