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пятница, 04 мая 2018 07:11

На месте засохших сакур высадят новые

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Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи
В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи

Год назад в Виннице в честь года Японии в Украине в Виннице высадили первые 36 сакур.

Впрочем, при новом климате прижились не все 2-метровые саженцы.

"Сакуры цветут второй сезон на улице Порика и на Соборной. Также уже на проспекте Космонавтов. В этом году высадим новые 5 сакур. Их еще закупаем. Сажанцы посадим на месте засохших, которые не принялись, а также тех, где сломали или повредили. Хорошо, что не было случаев кражи саженцев", - говорит Gazeta.ua заместитель директора коммунального предприятия "Зеленстрой" Николай Залецький.

В этом году не планируют высаживать сакуры в других местах Винницы. Об этом станет известно осенью.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи
В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи

Процесс роста сакур хороший. Особого ухода они не требуют. Цветут не менее 50 лет.

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Считают, что сакура символизирует память о воинах, отдавших свои жизни ради мира и спокойствия в своей стране. Теперь свежепосаженные дерева в Виннице посвященные людям, которые отдали свою жизнь за Украину, ее независимость и свободу.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи
В Виннице год назад высадили первые японские сакуры, с которыми охотно делают селфи

Сакуры полностью адаптированы к нашим условиям. Впрочем, не все принялись.

19 апреля 2017 в Виннице высадили первые вишни - японские сакуры. Посол Японии Сумме Шигеки подарил городу сертификат на 80 деревца.

Их посадили над Южным Бугом, рядом с мемориалом в честь ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Еще 160 сакур коммунальные службы купили в украинских садоводов.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

На месте засохших сакур высадят новые

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