На Львовщине разрушается уникальный храм ХVIII века

Своими силами прихожане храма уже отремонтировали верхний маленький купол, установили одно большое окно и облагородили храмовую территорию. Фото: zabytki.in.ua

В селе Подгорцы Бродовского района Львовской области 14 октября во рамках восстановления памятника архитектуры национального значения XVIII в. - храма Воздвижения Честного Креста и Святого Иосифа Обручника община села начнет благотворительную реставрационную инициативу "Подари ангелу крылья".

Цель инициативы - спасти произведения искусства храма и привлечь внимание к общей реконструкции здания, - сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Для воплощения цели 14 октября, на праздник Покрова Божией Матери, в приходском храме с. Подгорцы (напротив Подгорецкий замок) состоятся благотворительные праздничные мероприятия.

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11:00 - литургия и освящение копий чудотворных икон Западной Украины

12:30 - благотворительный концерт камерного ансамбля, а затем праздник сырника и ярмарка. Община приглашает всех желающих на празднование и просит поддержать восстановление исторического храма, являющегося памятником архитектуры национального значения XVIII в.

"Рассыпается фасад, разрушаются основы колонн. Этот храм пережил 2 мировые войны, но может не пережить нашего равнодушия. Очень важно восстановить окна, потому что когда идет дождь, то вода затекает в церковь и разрушает уникальная роспись храма ", - рассказал настоятель храма отец Тарас Дзьоба.

Своими силами прихожане храма уже отремонтировали верхний маленький купол, установили одно большое окно и облагородили храмовую территорию. Однако самостоятельно восстановить весь величественный храм барочного стиля общине не под силу. На восстановление церкви нужно, по приблизительным подсчетам, 16 млн грн. Во Львовской ОГА на восстановление всех памятников культуры выделяется всего лишь 9 млн грн в год.

Последний раз этот храм реставрировали в 70-х прошлого века.

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