В Черкасской области открыли памятник гетману Петру Конашевич-Сагайдачный к 400-летию победы над московитами.

Памятный знак поставили в каневском Трахтемирове на Покров, сообщили во Всеукраинской независимой общественно-общественной газете "Козацький край".

В Трахтемирове на Каневщине открыли памятный знак в честь 400-летия победы над московитами. Фото: cossackland.org.ua

Установку знака инициировал Государственный историко-культурный заповедник. Скульптором стал Роман Турецкий. Реализация проекта помогла воплотить группа компаний "Верес".

Одновременно с памятным знаком в День Защитников Украины освятили и копию иконы Георгия Победоносца, оригинал которой написали в середине XIX в. в Трахтемирове. Эта икона, сюжет которой символизирует победу Добра над Злом, станет основой часовни, которую планируется построить на месте некогда разрушенной Трахтемировский церкви.

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В Трахтемирове на Каневщине открыли памятный знак в честь 400-летия победы над московитами. Фото: cossackland.org.ua

Справка: к моменту вражеского вторжения в Крым в Украине было принято вспоминать гетмана Сагайдачного только в контексте его побед над турками. Одним из первых шагов новейших оккупантов стал демонтаж памятника Сагайдачному в Севастополе и его "депортация" в Харьков. Этим они подчеркнули, что помнят, кто вторгся в Москву в ночь на Покрову 1618 года и заставил царя-сатрапа отречься от ранее оккупированных территорий.

14 октября 1942 считается днем, когда создали Украинскую повстанческую армию. Праздник Покрова выбрали, поскольку повстанцы продолжали освободительную борьбу за независимость, основанную запорожскими казаками. Для украинского казачества Покрова Пресвятой Богородицы была самым большим праздником. Они верили в ее защиту и протекцию. С 2014-го указом президента Петра Порошенко на Покров отмечаются День защитника Украины.