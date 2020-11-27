"На 180 койках ежедневно лечатся 30-40 человек" - что изменилось в больницах разного уровня во время карантина

В Полтавской центральной районной больницы на входе измеряют температуру. Утром в поликлинике людно. Под кабинетами образуются небольшие очереди. Заведение дежурит в понедельник - сюда везут ургентных пациентов с хирургическими патологиями.

Фото: Ольга Стенько

В ЦРБ работают все отделения: терапия, хирургия, гинекология, неврология, реанимация, поликлиника и роддом. Пациентов с коронавируса не лечат.

- Наша больница не определена как учреждение, оказывающее помощь больным ковид. Если будет необходимость развертывания коек, тогда будем думать. Лечим инфаркт, инсульт. Если есть упоминание о ковид, такого больного не принимаем. Единственное, что делаем - выездная бригада сделает забор материала для обследования на ковид, - говорит главный врач Полтавской ЦРБ Олег Мехедько.

Если ПЦР-тест человека, нуждающегося в помощи, окажется положительным, пациентов отправляют на лечение в ковидних стационаров в двух городских больницах.

- госпитализируют только больных с угрозой для жизни. На 180 койках ежедневно лечатся 30-40 человек. В связи с ограничениями плановых госпитализаций некоторые работники больницы находятся в отпусках без сохранения, тарифных отпусках, - говорит Мехедько.

Проблем с кислородом и аппаратами ИВЛ в медучреждении нет.

- Аппараты искусственной вентиляции легких у нас есть. Недавно дополнительно закупили за счет местного бюджета - выделила районный совет. Есть кислородная станция, кислородные баллоны, Криоцилиндры, концентраторы. Кислородом все пациенты обеспечены предостаточно, - подчеркнул руководитель ЦРБ.

Если есть упоминание о ковид, такого больного не принимаем

Перед рентгенологическим отделением Полтавской областной клинической больницы им. Н. В. Склифосовского НЕ людно. Людей с повышенной не пускают. Таких сразу направляют к семейному врачу в поликлинику - в соседний корпус.

- Не спешите, сначала температуру меряют. И руки обрабатывайте. Вот на столике спиртовой раствор. Женщина, хорошо лейте, растирайте, чтобы и на запястья попало, а теперь давайте руку. Нормально, проходите, - говорит санитарка рентген-отделение.

На 1-м этаже хирургического корпуса дистанционно измеряют температуру посетителям. Женщина одета в зелено-синий с надписью "рентгенология" утепленный форменная халат, похожий на пальто. Лицо женщины защищено прозрачным щитком, марлевая повязка не прикрывает нос.

Автор: Ольга Стенько На входе в хирургического корпуса Полтавской областной клинической больницы обязательно измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептиком

- Вам на рентген? Проходите прямо и налево. И с правой стороны там бахилы одивайте. Под дверями сразу, - добавляет санитарка.

По массивными металлическими дверями - нарядный коридор. Отделение недавно после ремонта. У кабинета компьютерной томографии небольшая очередь. Кто-то ожидает приглашения на исследование. Кто-то - результатов.

- Назначили анализы и МРТ. Уколы назначили. Болит меньше. Лечение будет после полного обследования, - говорит в телефон человек пенсионного возраста в кожаном кепи, черном свитере и ярко-синих спортивных штанах.

На скамейке у двери тихо и ритмично стонет женщина лет 50 в высоких коричневых сапогах и черно-коричневой трикотажной платья с леопардовым принтом. Жалуется на сильную боль.

- Жду результаты КТ и с ними поднимусь к лечащему врачу. Ложусь в больницу. Собиралась в одно отделение, а получилось, что будет совсем другое. Обратилась с острой болью в почках. Ургентно меня госпитализируют. Пришла с уже готовым с отрицательным тестом на коронавирус, в другом месте делала. Не боюсь в такое время ложиться в больницу - просто нет другого выбора, - говорит Татьяна Тодорюк. - Больница изменилась за последние два года. В лучшую сторону. В отделении теперь комфортно. А врачи здесь лучшие всегда были.

Автор: Ольга Стенько В рентгенологическом отделение Полтавской областной больницы постоянно есть небольшая очередь - на КТ, рентген и МРТ

На лечении в Полтавской областной больнице находится 273 пациентов из 649 мест.

- В областной больнице сейчас не оказывают помощь ковидним больным. Но мы готовы развернуть при необходимости дополнительные кровати. В терапевтическом корпусе на этой неделе устанавливаем дополнительно газификатор кислорода. Дополнительно делаем разводку по терапевтическому корпусу. Есть отделения, в которые можем быстро перевести под этих пациентов. У нас есть отделение, где ко всем кроватей подведен кислород, является следящая аппаратура, - говорит главный врач Полтавской областной клинической больницы им. Н. В. Склифосовского Григорий Оксак.

- Однако, это не имеет отношения к коронавирусу: указанные отделения - узкоспециальные, уникальные для региона. Здесь оказывают ургентную помощь профильным пациентам. Поэтому о перепрофилировании, - говорит Оксак, -не идет.

Нейрохирургическое отделение уникально для региона. Его не можем перепрофилировать

- Больница многопрофильная. Когда мы делали ремонт, не было речи еще о пандемии. Старались к каждой кровати подвести кислород в нейрохирургическом отделении, торакальной хирургии, интервенционной радиологии. В терапевтическом корпусе кислородом обеспечено каждое из 30 коек в кардиологическом отделении. 3 недели назад мы сделали дополнительную разводку, сейчас решаем вопрос об установке дополнительного источника кислорода, так называемого газификатора кислорода и кислородную разводку во все отделения терапевтического корпуса, - объясняет главный врач. - Помогают благотворители. Искренне благодарен Полтавской ассоциации бизнеса и всем меценатам, которые помогают в приобретении средств защиты, следящей и дыхательной аппаратуры, кислородных концентраторов.

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- Нейрохирургическое отделение уникально для региона. Его не можем перепрофилировать. Сейчас оно заполнено - 28 пациентов из 30. В интервенционной радиологии кислород тоже у каждой кровати, но там лечат больных с инфарктом. Отделение торакальной хирургии единственное в области. Мы не можем его закрыть и отдать для нужд ковидних пациентов. Потому что можно дополнительно получить, скажем, 300 коек. Но куда мы денем этих пациентов? Так и написано в постановлении Кабмина, эти отделения не перепрофилируются, - объясняет Григорий Анатольевич. - При необходимости мы можем перепрофилировать терапевтический корпус. Если не будут справляться другие лечебные учреждения. На всякий случай, заранее решаем вопрос об обеспечении кислородом всего корпуса.

Автор: Ольга Стенько В регистратуре Полтавской областной больницы зал ожидания оборудовали удобными креслами

Пациентов, которых лечат в больнице, обеспечивают медикаментами, говорит руководитель медицинского учреждения. При необходимости на обеспечение пациентов дополнительными медикаментами - в частности для лечения ковиду - средства выделять областной совет. Медиков обеспечивают средствами защиты.

- При госпитализации по ургенту пациентам делаем экспресс-тест, тестируем на иммуноглобулин М, можем сделать ПЦР-тест. В первую очередь, предоставляем ургентную помощь - спасаем жизни. Если пациент ковидний, после оказания необходимой помощи переводим в заведение, где лечат больных коронавирусом. Понимаем, что каждый пациент, поступающий по ургенции, потенциально может быть ковид опасным. Поэтому обеспечиваем сотрудников масками, щитками, при необходимости - есть костюмы, бахилы, - говорит врач.

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Лечебное учреждение сейчас работает только для ургентных больных - плановое лечение здесь не проводят. Глазное отделение, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия, торакальная хирургия, политравма, нейрохирургия, травма - единственные в своем роде отделения в регионе.

Сотрудники областной больницы помогают коллегами, лечат пациентов с коронавирусом.

- Мы заключили договор с инфекционной больницей. Наши 2 анестезиолога помогают коллегам, ведь мы понимаем, насколько им сейчас сложно, - объясняет Григорий Оксак.

Сотрудники больницы также болеют. Речь не обязательно о Covid - заболевания различны.

До конце года выплатят 10 тыс. грн каждому медработнику, который заразился коронавирусом на работе.

- 70 сотрудников находятся на больничных. В отношении сотрудников, которые переболели Covid-19, есть распоряжение Департамента здравоохранения. Выделяют дополнительные средства. По каждому случаю проводят эпидрасследование. Этим занимается врач эпидемиолог и служба охраны труда. По каждому больного сотрудника составляется акт расследования несчастного случая на производстве. Ждем разъяснения Департамента о порядке оформления документов на выплаты, - объясняет главный врач.

- Средства будут выделены из областного бюджета - по 10 тыс. грн каждому медработнику, который заразился коронавирусом на работе. Такое решение приняли на последней сессии Полтавского облсовета. Департамент здравоохранения ОГА собирает данные. Выплаты помощи проведут до конца года, - комментирует первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

- В стационарах лечится 425 пациентов с подтвержденным диагнозом. С подозрением на коронавирус находится 516. В палатах интенсивной терапии 68, на аппаратах ИВЛ - 28. Все больницы области должны быть готовы к оказанию медицинской помощи больным Covid-19. Терапевтические отделения есть в каждой больнице, поэтому уже нужно готовить персонал, - говорит в понедельник на аппаратном совещании директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

- Планируем увеличить количество койко-мест, обеспеченных кислородом, до 2,7 тысяч А общее количество - более 3 тисяч. Понимаем, что все медицинские учреждения будут задействованы в этой борьбе, - говорит председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

41 млрд грн из 66 заложенных в Фонд борьбы с коронавирусом использовали на 20 ноября, говорят в Министерстве финансов. Большая часть пошла на социальные выплаты, строительство дорог. На здравоохранение потратили 7,8 млрд - на доплаты медикам, возведение приемных отделений, обеспечение медучреждений кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами защиты. Больницам не хватает медсестер и санитарок.