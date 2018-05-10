Мужчина организовал ретро-мотомайстерню среди гор

Фото: mi100.info

В городе Косов Ивано-Франковской области местный житель устроил ретро-мотомайстерню в помещении, мотоклуба выделила районный совет.

Здесь можно увидеть коллекцию раритетных мотоциклов, автомобилей и старых вещей - элементов авто- и мотокультуры, деталей старых машин, - пишет "Місто".

"Древнейшим есть мотоцикл" Москва "1949 года. Это копия немецкого DKW. Оно называлось DKW RT 125, а солдаты назвали его "Москва". У нас не было никогда цели собирать старое, потому что это дорого. Мы, в основном, спорт и туризм развиваем, а уже параллельно мастерская, реставрационная и коллекция ", - говорит байкер Василий Курищук.

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В мастерской частично оборудовано место для того, чтобы заночевать. Здесь останавливались гости из-за рубежа - участники чемпионатов мира и Европы, в частности из Германии и Голландии.Мужчина планирует запустить хостел где смогут останавливаться ученики, спортсмены на тренировках или соревнованиях, которые проводят в Косово.

Василий Курищук - президент мотоклуба "Highlanders". Молодые участники клуба пришли еще в дошкольном возрасте, а первоклассники уже ездят на соревнования. Здесь дети развивают навыки вождения, инженерное мышление, учатся ухаживать за техникой и бороться со страхами.

Для собственных нужд обустроили территорию под мототрек, а рядом с мастерской из дерева изготовили препятствия для тренировок эндуро. Ежегодно проводят парады ретро-техники к памятным датам в день Косово. Кроме того, разработали маршрут для соревнований "Ruba Grunem". Это маршрут, пролегающий и лесом, и населенными пунктами более 100 км.

8 июня в Каменце-Подольском стартует III Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Он продлится до 10 июня. В течение трех дней посетители праздника могут насладиться самым массовым и грандиозным событием в истории отечественного мира ретроавто.