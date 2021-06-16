Мужчина напал с ножом на прохожего - не понравился внешний вид

16 июня в Одессе пьяный мужчина набросился с ножом на прохожего. Пострадавший получил семь ножевых ранений.

Инцидент произошел в частном секторе города. Злоумышленник цеплялся к прохожему из-за, по его мнению, его неопрятного внешнего вида. Достал нож и начал бить им жертву, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Автор: od.npu.gov.ua Чем у преступника изъяли.

Прохожему удалось убежать, а свидетели сразу вызвали скорую. Преступника искали около суток. Им оказался 31-летний местный житель.

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"Нож у мужчины изъяли, а действия фигуранта квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет", - отметила следователь Одесского районного управления полиции №1 Алина Михова.

В Черкассах пьяный сосед набросился с ножом на 13-летнего парня. Злоумышленник также пытался задушить его подушкой. На помощь юноше прибежал отец, услышав его крики из подъезда.