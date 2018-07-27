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пятница, 27 июля 2018 09:54

Мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика

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Мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика
Насильника задержали фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика.

Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям. Перед этим к правоохранителям обратилась мать мальчика с сообщением об исчезновении. Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин,

Женщина рассказала, что во время их последнего телефонного разговора мальчик был напуган. Отвечал неуверенно, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

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"По результатам разыскиваемых мероприятий мальчик был найден по месту жительства 29-летнего подонка, который угрозами завел его к своему месту проживания. Там совершил в отношении него развратные действия и другие недопустимые ужасные действия неестественным путем", - говорится в сообщении.

По словам Аброськина, мужчина задержан, продолжаются следственные действия.

Специалисты международного института экспертиз из Эстонии нашли останки детей, погибших в пожаре, что произошедшего в одесском лагере "Виктория".

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