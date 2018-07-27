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пятница, 27 июля 2018 07:54

Остатки сгоревших в прошлом году детей нашли в Одессе

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Остатки сгоревших в прошлом году детей нашли в Одессе
Пожар в детском лагере "Виктория" произошег поздно вечером 15 сентября 2017. Фото: УНИАН

Остатки нашли специалисты международного института экспертиз из Эстонии, которых привлекли родители погибших детей. Об этом сообщил отец одной из погибших девочек Алексей Мазур.

"Они нашли часть челюсти и кости. Специалисты передали находку в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз, где должны выяснить, кому именно принадлежат останки", - сказал Мазур.

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Специалистов из Эстонии привлекли родители погибших детей. Они не верят данным официального следствия и недовольны сложившейся ситуацией. Мазур, который проходит в уголовном производстве как потерпевший, ранее обратился в Приморский районный суд Одессы с просьбой разрешить проведение независимой экспертизы. Суд ходатайство удовлетворил.

Комментируя такой поворот событий, Мазур заявил, что родители пошли на этот шаг вынужденно, поскольку ранее проведеннная экспертиза ничего не установила.

"Нет причины пожара, нет нарушений - ничего. По факту мы не знаем, в чем причина гибели наших детей. Надежда только на экспертизу. Наше государство в лице следственных органов не оправдало доверия", - сказал мужчина.

В Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 на территории детского комплекса "Виктория" произошел пожар, который привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Был задержан директор комплекса Петроса Саркисяна и старшего воспитателя Наталью Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля 2018 суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Фигурантом дела также подозреваемый в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которого 27 апреля завершен. Материалы переданы в суд.

2 июля 2018 адвокат 37 пострадавших семей в суде подал ходатайство о взыскании с Одесского горсовета морального вреда в сумме 3,9 млн грн.

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Дата
27
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