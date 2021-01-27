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среда, 27 января 2021 13:38

Мусор достиг крыши - после смерти мужа женщина превратила двор на свалку
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26 января в Полтаве коммунальщики начали вывозить мусор со двора частного дома на ул. Небесной сотни, 55. Хозяйка превратила двор на нелегальное свалку, мусор достиг крыши.

Соседи пытались бороться с проблемой, обращались к городским властям. Но безрезультатно. Среди причин отказа - то, что территория частная. От горы мусора отгородились шифером - подперли кучу, чтобы она не заваливалась на соседский двор. Летом вокруг распространялся невероятный смрад.

Широкую огласку ситуация приобрела после того, как полтавчанин Федор Шевченко опубликовал в Instagram фото и видео, снятое с квадрокоптера.

Полтавка превратила двор собственного дома на стихийная свалка
Фото: instagram.com/fyodor/
Полтавка превратила двор собственного дома на стихийная свалка
Полтавка превратила двор собственного дома на стихийная свалка
Владелица дома по мусору поднялась на крышу и оттуда потребовала прекратить разборки мусорного завала
Полтавка превратила двор собственного дома на стихийная свалка

На это отреагировали в Инспекции по благоустройству города Полтавы. Комиссия обследовала двор, проводила переговоры с владелицей дома.

"Соседи этой женщины рассказали, что примерно 3 года назад она начала забирать к себе пакеты с мусором, чтобы сдавать вторсырье и получать за это деньги. Потом что-то с ней произошло, это вопрос не ко мне, и она решила, что чем больше у нее мусора, тем она будет богаче. Поэтому она отказалась добровольно предоставить нам доступ к мусору и не хочет вывозить его. Земля коммунальная, частный там только дом. Поэтому в присутствии полиции мы зайдем туда и с помощью самосвалов вывезем мусор на городскую свалку в Макуховки ", - рассказал "Полтавщине" исполняющий обязанности начальника Инспекции по благоустройству Максим Малько.

Когда к забору подогнали манипулятор, чтобы начать разбирать завалы, вылезла на верх кучи и громко кричала.

Работы начали в принудительном порядке. Мусор набирают из кучи манипулятором и грузят на самосвал. По предварительным оценкам, чтобы ликвидировать свалку, самосвала нужно сделать 20 рейсов. Планируется завершить работы до конца недели. Планируют ли что-то делать с мусором, которым изнутри завален дом, не уточняется.

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Как сообщили в полтавском Telegram-канале "Фонтанзамільйон", женщину зовут Татьяна Сергеевна. После внезапной смерти мужа 20 лет назад одна воспитывала сына и дочь.

Автор: poltava.to
  Владелица дома по мусору поднялась на крышу и оттуда потребовала прекратить разборки мусорного завала
Владелица дома по мусору поднялась на крышу и оттуда потребовала прекратить разборки мусорного завала

Ее сын уехал в Израиль. Дочь осталась жить с матерью. Соседи стали замечать отклонения и в ее поведении. Когда она забеременела, приглашали пожить в них. Дочь отказалась. Говорят, родила ребенка дома, на куче мусора. Сейчас Татьяна Сергеевна проживает одна - дочь с ребенком живут отдельно.

Вывоз мусора для хозяйки - стресс. Но женщине не предлагали психологическую помощь, пояснили в Инспекции по благоустройству города.

"Мы к этому отношения не имеем. Таких услуг не предоставляем. Наш сотрудник отреагировал на сообщения в соцсетях. Во время самоуправляющегося контроля обнаружил кучу мусора. Комиссия собралась, вышла и решила вывозить. На предыдущие предписания женщина не реагировала. На этот раз админматериал не составляли. Относительно дальнейшей судьбы этой женщины не знаю, что сказать. Возможно, в курсе местные службы соцзащиты. У нас не было необходимости передавать им какую-то информацию", - рассказал в комментарии Gazeta.ua заместитель начальника инспекции по благоустройству Руслан Редько.

В Харькове работники соцслужбы забрали в больницу троих детей - 2, 4 и 11 лет. Они жили с мамой и бабушкой голые, босые, среди тараканов и хлама.

Известно, что дети почти никогда не выходили на улицу, tsn.ua. Самая старшая 11-летняя девочка вообще не посещала школу.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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