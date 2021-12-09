 
Ексклюзивы
1/5
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 99
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 621
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 13914
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3123
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1638
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 315
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 603
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 603
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2502
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
19
8
3
5
5
&quot;Можно открывать хостел&quot; - украинцев поразил вид львовского СИЗО
"Можно открывать хостел" - украинцев поразил вид львовского СИЗО
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма &quot;багажа&quot; шокирует
Женщины прилетели в Украину с чемоданами валюты и ювелирки: сумма "багажа" шокирует
Видео
Все видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3330
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5814
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1287
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3969
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 81
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 18:45

"Можно открывать хостел" - украинцев поразил вид львовского СИЗО
19

  Комментировать

Министр юстиции Денис Малюська показал, как будет выглядеть следственный изолятор во Львове. Его должны построить за счет поступлений от продажи тюрем.

Иллюстрации будущего дизайна распространил в Facebook.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе, и который мы построим за счет поступлений от большой распродажи тюрем", - написал Малюська.

Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Пользователи сети в комментариях отметили современный вид и комфортные условия будущего СИЗО. Некоторые даже сравнили его с хостелом. Нашлись и те, кто в шутку заметил, что "начинает готовить преступление", чтобы попасть в такие "апартаменты":

"Все продумано"
"Можно хостел открывать"
"Тот случай, когда тюрьма выглядит лучше, чем моя квартира. Иду готовить преступление"
"Две кружки на столе с жидкостью желтого цвета и пенкой сверху дополняют интерьер. Так и будет выглядеть камера, когда туда будут попадать задержанные?".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине готовятся выпускать пожизненно осужденных

Среди комментаторов нашлись и те, кто не разделяет создание таких условий для задержанных. Считают целесообразным направить средства на ремонт больниц и школ. Также улучшить условия проживания работникам пенитенциарных учреждений, живущих в общежитиях "нисколько не лучше нынешних камерных помещений".

В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. В ней стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Можно открывать хостел" - украинцев поразил вид львовского СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40304
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 16380
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 13914
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10251
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 1 Просмотров: 9648
Львов
Суд оправдал преподавателя, написавшего студенту дипломную за взятку
Суд оправдал преподавателя, написавшего студенту дипломную за взятку Просмотров: 198
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
8
 Просмотров: 1431
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
 Просмотров: 567
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
3
 Просмотров: 153
Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях
Непогода обесточила 130 населенных пунктов в двух областях Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
5
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
3
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
2
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Голосов: 3244
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть