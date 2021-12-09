"Можно открывать хостел" - украинцев поразил вид львовского СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська показал, как будет выглядеть следственный изолятор во Львове. Его должны построить за счет поступлений от продажи тюрем.

Иллюстрации будущего дизайна распространил в Facebook.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе, и который мы построим за счет поступлений от большой распродажи тюрем", - написал Малюська.

Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Пользователи сети в комментариях отметили современный вид и комфортные условия будущего СИЗО. Некоторые даже сравнили его с хостелом. Нашлись и те, кто в шутку заметил, что "начинает готовить преступление", чтобы попасть в такие "апартаменты":

"Все продумано"

"Можно хостел открывать"

"Тот случай, когда тюрьма выглядит лучше, чем моя квартира. Иду готовить преступление"

"Две кружки на столе с жидкостью желтого цвета и пенкой сверху дополняют интерьер. Так и будет выглядеть камера, когда туда будут попадать задержанные?".

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Среди комментаторов нашлись и те, кто не разделяет создание таких условий для задержанных. Считают целесообразным направить средства на ремонт больниц и школ. Также улучшить условия проживания работникам пенитенциарных учреждений, живущих в общежитиях "нисколько не лучше нынешних камерных помещений".

В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. В ней стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн.