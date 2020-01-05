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воскресенье, 05 января 2020 16:21

"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
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4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкально-поэтический марафон "Белыми нитками" начинается в 16.00 на проспекте Свободы возле памятника Тараса Шевченко. Первыми выступают Иван Леньо и Kozak System. Поют песню "Брат за брата".

"Зная лично Андрея Антоненко "Riffmasterа" понимаю, что те доказательства которые были заявлены высокими лицами МВД, лично президентом и Аваковым, мягко говоря, недоказуемы. Лично для меня. У нас с Андреем были совместные песни, совместные поездки на Донбасс, мы хорошо общаемся. Я не верю в то, что он мог сознательно пойти на такое тяжкое преступление. Да, он может обматерить, может даже в морду дать. Но он никогда не убил бы человека. Нашей акцией, я и другие украинские художники хотим еще раз обратить внимание на то, что в Украине нет честного судопроизводства. Украина, как свободное независимое европейское государство должно иметь безупречную правовую систему где презумция невиновности является ее фундаментом. Состоялась попытка ее нивелировать. Потому что сначала должен состояться суд, а потом уже объявляются виновние, преступники. По делу Шеремета этим позорно пренебрегли. У адвокатов подозреваемых нет доступа ко всем документам. И украинское сообщество может повлиять на следствие. Обеспечить по крайней мере честный судебный процесс ", - рассказывает Иван Леньо.

4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Фото: Gazeta.ua
4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
4 января во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку Андрея Антоненка, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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"Сейчас мы не всем составом, как это было на киевском концерте. Называю нас" ОПГ "- организованная патриотическая группа", - шутит Полина Иванова, менеджер и подруга Андрея Антоненка. Выступает на сцене после Kozak Sуstem. Рядом стоит собрат Андрея Антоненко Игорь Буйвол, военный медик 1-го добровольческого мобильного госпиталя Николая Пирогова.

"Мы занимаемся не только делом Андрея, помогаем чем можем и Юлии. За нами нет никаких политических сил, и искренне благодарна, что сегодня ни один из вас не принес флаг организации или партии. Мы не будем это превращать в политику. Это дело людей, которые есть патриотами. Такие люди как Яна, Андрей и Юля должны строить нашу страну, а не сидеть за решеткой. Надеюсь, что наши акции увидят уважаемый министр Аваков и президент, и поймут, что не стоит нашу страну превращать в сериал. Поскольку в нем принимают участие живые люди, а страдают настоящие герои".

"Почему их выбрали - не знаю. В то время когда убили Шеремета, Андрей организовывал концерт в поддержку госпиталя, чтобы наши быстры поехали на Донбасс. Отбыл с нами потом три ротации, постоянно ездил с концертами, помогал ребятам которые боролись с той гангреной, которая охватила восток нашей страны, - говорит Игорь Буйвол.

На сцене выступают также Соломия Чубай и группа "Джалапита", "Йорий Кльоц", танцы "Дрыг", Юрий Винничук, Григорий Семенчук и другие. На площади собралось несколько сотен львовян. Слушають концерт и речи. Неподалеку сцены установили палатку времен Майдана, в которой можно написать письма в изолятор, где находятся Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко и Яне Дугар. Она под круглосуточным домашним арестом в Днепропетровской области. Также продают футболки с портретами задержанных, кружки и прочую атрибутику.

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"Не могла не прийти на такую ​​акцию. Пытаюсь быть активной, еще с 60-70-х годов, которые были совсем нелегкими для украинских патриотов, активистов и поетов, художников. Тогда было труднее, но активных проукраинских людей, кажется было больше чем сейчас, - рассказывает Галина Чубай, жена поэта Григория Чубая. Вместе с семьей пришла на акцию. - Тем более, акция в поддержку человеческого достоинства, посвящена тем кого ложно обвинили на всю страну в убийстве, без аргументов и весомых доказательств. Призумциею невиновности просто пренебрегли, как в советские часи. Но мне кажется, таких событий и следовало ожидать. Наши люди не осознают, иногда, и не понимают происходящего. Как говорил мой муж "это желудки жующии и пьюци". Мне очень жаль, что такое случилось с нашей страной. Такие акции должны зажечь тех, кто не понимают что происходит. Потому что мы все сгорим в пламени равнодушия и неверия".

"Людей, которые помогают стране выжить, пытающихся вытянуть нас из болота, в котором мы тонем должны поддержать. Согласен, в деле надо разобраться, провести честное следствие. Но нельзя использовать ветеранов, добровольцев, волонтеров для собственных амбиций. Тем более увеличилась дискредитация всех, кто помогает подавить врага на востоке. Надо подставить нашим собратьям плечо и защитить их от бесправного судопроизводства", - говорит Антон Лубий из группы "Йорий Кльоц". Выступают на сцене в 21.00.

"Марафон состоялся уже в Киеве и Харькове. Решил, что его нужно провести во Львове и поддержать Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко и Яну Дугарь. В то время когда власть отпускает на волю откровенных террористов, обменивает беркутовцев, которые били детей на Майдане, волонтеров, ветеранов и активистов обвиняют и арестовывают без аргументаваних доказательст в страшных преступлениях. Из них лепят тероритив, - говорит организатор марафона во Львове Тарас Чолий. - Это безумная несправедливость, дикий реванш. Многие люди не хотят понять, что это на самом деле. Это очень плохо, очень критично для нашей суверенности, нашего государства. И об этом мы хотим сейчас громко сказать, призвать к тому, чтобы люди думали, были солидарны и неравнодушными, потому что завра могут прийти за каждым из нас".

13 декабря Печерский районный суд в Киевеи выбрал меры пресечения музыканту добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.

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Комментарии

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Дата
05
января

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