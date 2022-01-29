Монах годами общался с людьми через дыру в стене

Антоний Великий большую часть жизни прожил отшельником. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня церковь чествует святого Антония Великого – основателя христианского отшельнического монашества.

Антоний родился в 251 году в египетском городе Коми. Его семья была богата и исповедовала христианство. 272-го у будущего святого умер отец, оставив сыну большое состояние. Однако Антоний раздал все имущество бедным и ушел в пустыню, где постоянно молился и соблюдал пост.

Спустя некоторое время святой поселился на горе у реки Нил. Строго ограничивал себя в жизни – с людьми общался исключительно через отверстие в стене, чтобы не прерывать своего подвижничества. Когда Антонию было уже очень тяжело выдерживать ограничения, ему явился Иисус Христос и поддержал, по преданию.

После 305 года Антоний прервал свое уединение, чтобы помочь организовать жизнь другим отшельникам, которые селились рядом с ним. Святой периодически спускался с горы и давал им духовные советы. А в 311 году преподобный посетил город Александрию, чтобы поддержать христиан, на которых тогда шли гонения.

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342-го Антоний посетил Павла Пустынника, прожившего отшельником более 90 лет. Рассказал ему, что гонения на христиан в Римской империи окончились. Впоследствии Павел умер, а Антоний его похоронил.

Святой умер в 356 году в своей пещере на 106 году жизни.

Вчера верующие поклонялись честным веригам апостола Петра. Вериги – это цепи, которыми сдерживают руки. В них был в свое время закован апостол после ареста за христианские проповеди. Ночью в тюрьму явился ангел и особободил Петра. Вериги, которые были на его руках, стали ценностью для верующих.