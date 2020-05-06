Молния убила главу семейства, а через несколько лет едва не сожгла его дом

Молния убила хозяина дома

В селе Колодистом Тальновского района Черкасской области молния попала в дом местной жительницы. Пожар ликвидировали крестьяне и спасатели.

"Мы получили сообщение в пятницу, 1 мая, в 16-17, - рассказывает начальник Тальновского районного сектора Управления ДСЧС Украины в Черкасской области Олег Слызький. Учитывая состояние дороги с Тальное к Колодистого, то считайте, что прибыли быстро, за каких-то полчаса. Молния попала в веранду, от нее начал гореть крыша дома. Но на месте уже работали местные ребята, стояли три трактора с бочками и тушили пожар. Очень быстро возгорание было ликвидировано. Сгорела кровля и обшивка веранды, поплавилася проводка".

Павел вышел в грозу и спустился вниз в берег

Сельский голова Алексей Саранча говорит, что семья постоянно страдает от ударов молний.

"Шесть лет назад молния убила хозяина дома. Павел вышел в грозу и спустился вниз в берег, забирать привязан скот. Там его и было. А теперь попала в дом, где живет жена. Бабахнуло так, что они все испугались. Погас свет. Сын вышел посмотреть, что там произошло и увидел, что занялась веранда. Там под покрытием был сухой камыш, вот он и загорелся. Приехали соседи с бочками, начали тушить. Пожарные уже просто закончили дело. Чтобы очень большие убытки, то не скажешь. Обгорела вагонка, которой была утеплена веранда и одна стропила на крыше дома".

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В первой декаде мая в Тальновском районе шли затяжные дожди. Иногда грозы гремели по несколько раз в день.