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четверг, 06 июня 2019 18:48

Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
5

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Украинский фотограф Александр Сивенко опубликовал кадры шторма, бушевавшего в Одесской области позапрошлой ночью.

Фотографу удалось поймать момент молнии над морем около 4:00 часов. Снимки были сделаны в селе Фонтанка, пишут Незалежні новини.

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Фотограф сделал эти кадры около 4 утра.
Фото: Александр Сивенко
Фотограф сделал эти кадры около 4 утра.
Фотограф сделал эти кадры около 4 утра.
Фотограф сделал эти кадры около 4 утра.
Фотограф сделал эти кадры около 4 утра.

На озере Кугурлуй в Одесской области поселилась стая пеликанов. Снимки птиц опубликовал на Facebook фотограф и спортсмен под псевдонимом Slava Okey в своем блоге Velobessarabia.

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Голосов: 1158
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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