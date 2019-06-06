Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе

Украинский фотограф Александр Сивенко опубликовал кадры шторма, бушевавшего в Одесской области позапрошлой ночью.

Фотографу удалось поймать момент молнии над морем около 4:00 часов. Снимки были сделаны в селе Фонтанка, пишут Незалежні новини.

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Фото: Александр Сивенко

На озере Кугурлуй в Одесской области поселилась стая пеликанов. Снимки птиц опубликовал на Facebook фотограф и спортсмен под псевдонимом Slava Okey в своем блоге Velobessarabia.