Фотограф показал, как живут пеликаны на юге Украины

На озере Кугурлуй в Одесской области поселилась стая пеликанов.

Об этом свидетельствуют фотографии птиц, которые опубликовал на Facebook фотограф и спортсмен под псевдонимом Slava Okey в своем блоге Velobessarabia.

"Розовые хрюшки аппетитно уминали килограмами рыбу, пока я спокойно их поснимал. Это просто восторг. Какие они огроменные. Почти месяц выездов в поисках и вот попались", - написал он на своей странице в сети.

Розовый и кудрявый пеликаны являются постоянными жителями этого региона. Они зимуют в Африке, а с потеплением возвращаются в Украину. Причем дунайская популяция розового пеликана считается крупнейшей в Европе.

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Чтобы наесться, взрослому пеликану каждый день надо поймать более килограмма рыбы.

В Чернобыльском заповеднике любители-орнитологи обнаружили рекордное количество краснокнижных орланов-белохвостов Об этом пишет в Facebook пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.