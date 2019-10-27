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понедельник, 28 октября 2019 04:15

Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане
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Винница в тумане
Фото: Ирина Кальченко
Винница в тумане
Винница в тумане
Винница в тумане
Винница в тумане

Последнюю неделю Винницу накрывает густой туман.

Gazeta.ua подготовила эксклюзивные фото ночной Винницы в тумане.

Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане
Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане
Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане

Автомобили по городу ездят не быстро. Винничан на улицах становится меньше, поскольку есть опасения, что такая погода вредит здоровью.

Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане
Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане

Метеорологи прогнозируют густой туман на следующие несколько дней.

Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане
Автор: Ирина Кальченко
  Винница в тумане
Винница в тумане
В Виннице дворник областной специализированной детско-юношеской школы по гребле решил избавиться от опавших листьев самым легким способом. Он проявил незаурядную креативность в уборке. Умышленно всю кучу сгреб с берега в реку Южный Буг. Однако этот поступок не остался незамеченным. Его зафиксировали на камеру неравнодушные граждане. Инспекторы Муниципальной стражи составили на это лицо протокол об административном нарушении.
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