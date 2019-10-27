Мистические пейзажи и полу видны люди - как выглядит город в тумане

Фото: Ирина Кальченко

Последнюю неделю Винницу накрывает густой туман.

Gazeta.ua подготовила эксклюзивные фото ночной Винницы в тумане.

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Автомобили по городу ездят не быстро. Винничан на улицах становится меньше, поскольку есть опасения, что такая погода вредит здоровью.

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Метеорологи прогнозируют густой туман на следующие несколько дней.

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане

Автор: Ирина Кальченко Винница в тумане ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья В Виннице дворник областной специализированной детско-юношеской школы по гребле решил избавиться от опавших листьев самым легким способом. Он проявил незаурядную креативность в уборке. Умышленно всю кучу сгреб с берега в реку Южный Буг. Однако этот поступок не остался незамеченным. Его зафиксировали на камеру неравнодушные граждане. Инспекторы Муниципальной стражи составили на это лицо протокол об административном нарушении.