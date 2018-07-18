Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Автор: Корреспондент.net Министр инфраструктуры получил в плацкартном вагоне влагу постель и почувствовал дискомфорт от неработающего в начале путешествия кондиционера

Год назад министр инфраструктуры Владимир Омельян приехал в Днепр в обычном плацкарте. Так решил проверить реальное качество услуг "Укрзализныци".

После путешествия пришел к выводу, что всем чиновникам надо ездить в плацкартных вагонах. Это будет способствовать более быстрой реализации реформ, написал Омельян на Facebook.

"Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые. Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые - зимой, так и остались сказками. На вокзалах и дальше беспорядок, который напоминает ранний Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу", - поделился министр впечатлениями.

Добавил, что будет отстаивать выделение части конфискованных у Януковича средств на модернизацию "Укрзализныци".

"В следующий раз поедем в плацкарте с новым главой УЗ. Чтобы дискуссия была не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги", - отметил Омельян.

Автор: facebook.com/volodymyr.omelyan Владимир Омельян едет в плацкартном вагоне из Киева в Днепр

7 августа того же года недовольство Укрзализнецей выразила Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В поезде "Херсон-Киев" ехала мать ее подруги.

"Жара чрезмерная течение всего путешествия. Окна не открываются, кондиционер не работает. Пассажиры в духоте, проводник от жары потерял сознание. На какой-то из станций пришлось вызвать скорую. Позвонили на горячую линию УЗ. Там посоветовали - внимание - вынуть стекло из окон", - написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

После ее поста Укрзализныця извинилась перед пассажирами и уволила трех человек из руководства компании.

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Однако с тех пор основательных изменений в работе украинской железной дороги не произошло. Одной из самых больших проблем остались переполненные вагоны в пригородных электричках.

Автор: ТСН Из-за изношенности подвижного состава Укрзализныци не хватает вагонов на пригородных маршрутах

"Понимаю, что пассажиры ездят в нечеловеческих условиях. Вагонов для пригородных электричек не хватает, потому что нечего цеплять. Отчитываемся о ремонте десяти вагонов, а их тысячи. Надеюсь, удастся получить от Германии старый подвижной состав, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок пригородных перевозок. Заберем все, что дадут. Их списанные электрички находятся в лучшем состоянии, чем наши после реставрации", - сказал Владимир Омельян в сентябре прошлого года.

В мае 2018 Укрзализныця ввела новую систему покупки билетов онлайн. Согласно изменениям, теперь пассажир видит, в каком вагоне покупает билет - с кондиционером или без. Менее существенными изменениями стали продажа книг в некоторых поездах и оснащение видеокамерами вагонов, прошедших капитальный ремонт.

С 30 мая проезд в железнодорожном транспорте подорожал на 12%. Второй этап повышения цен состоится 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составит 25%.

Автор: 0352 Стоимость проезда на украинской железной дороге продолжит расти

Работой Укрзализныци недовольны промышленные компании. Украинские металлурги вынуждены сокращать объемы производства из-за сбоев и ограничения перевозок по железной дороге. Критическая ситуация наблюдается на участке Камыш-Заря-Волноваха, что ведет в Мариуполь. Также специалисты указывают на плохое состояние локомотивов. Из-за их изношенности железная дорога сокращает количество вагонов в составах поездов. А это существенное уменьшает объемы перевозок готовой продукции.