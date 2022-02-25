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Министерство образования рекомендует остановить учебный процесс

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Министерство образования рекомендует остановить учебный процесс
Образовательным заведениям рекомендовано прекратить обучение на две недели. ФОТО: pexels.com

Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям прекратить работу и объявить две недели каникул.

Закрыть школы, техникумы и вузы нужно, чтобы обезопасить всех участников образовательного процесса, говорится в сообщении на официальной странице МОН в фейсбуке.

"МОН направлено письмо руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлении каникул на две недели", - заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

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В Ахтырке на Сумщине в больнице скончался тяжелораненый ребенок. Травмы он получил во время обстрела города российскими реактивными системами залпового огня "Ураган".

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