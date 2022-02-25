Обстрел оккупантов. В Ахтырке погиб тяжелораненый ребенок

В Ахтырке на Сумщине в больнице скончался тяжелораненый ребенок.

Травмы получила во время обстрела города российскими реактивными системами залпового огня "Ураган".

Оккупанты попали в детский сад. Другой ребенок в больнице находится в тяжелом состоянии, сообщает "Украина24".

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Войска РФ ударили по Ахтырке 25 февраля. Обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилмассив, бомбоубежища, детский сад. Точное количество раненых и погибших неизвестно. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня.

В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше.

Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.