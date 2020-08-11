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вторник, 11 августа 2020 11:14

Между документалкой и телеспектаклем - покажут фильм о Грицьке Чубае

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Между документалкой и телеспектаклем - покажут фильм о Грицьке Чубае
Создали фильм о Григория Чубая

Во Львове на базе Львовского академического драматического театра имени Леси Украинский готовят телепроект "Life. Говорить снова". Это документальный биографический фильм об украинском поэте, Григория Чубая.

Телепроект "Чубай. Говорить снова" создают в компании "ФИЛЬМ ПЛЮС" при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Медиапартнером проекту является телеканал "ЭСПРЕССО". Режиссером и продюсером телефильма является Михаил Крупиевский. Фильм будет иметь инновационный формат и создается на стыке жанров документального фильма и телеспектакль, действие которой разворачивается в декорациях мастерской-подвала Григория Чубая, сообщили организаторы мероприятия.

Видеопроекция розсуватиме стены мастерской и перенесет зрителя во время и пространство, о котором идет речь. Цель проекту - раскрытие мировоззрения Григория Чубая, создание его образа и анализ конфликта художника с тоталитарным режимом.

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Инициатором создания телепроекта есть дочь Григория Чубая - Соломия Чубай.

Формально ведущим, а по сути проводником по жизни Григория Чубая будет украинский поэт Сергей Жадан.

Сейчас, спустя почти 40 лет после смерти Григория Чубая, его поэзия снова становится актуальной и вызывает интерес молодежи, находящейся в вечном поиске ответов на экзистенциальные философские вопросы. Его поэзия, как сжатая пружина, которая распрямляется и подталкивает наш ум к пониманию сути вещей.

О Григория Чубая в фильме расскажут его друзья - сегодня выдающиеся поэты, писатели, художники, философы, которые были свидетелями его жизни и творчества, члены семьи поэта Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломия Чубай, Василий Герасимьюк, Юрий Брилинский, Николай Рябчук Роман Кись, Орест Яворский, Роман Готра, Юрий Винничук, Игорь Калинец, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Иосиф Иванкевич, Екатерина Немыря, Святослав Максимчук, Мирослав Гредиль.

Премьера фильма состоится в день рождения Григория Чубая 23 января 2021 на телеканале "ЭСПРЕССО".

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