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пятница, 07 августа 2020 15:00

Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало

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Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
Люди в Тернополе просят дать им возможность работать. Фото из личного архива Сергея Надала

Жители Тернополя готовы выходить на протесты, если центральная власть усилит карантин.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает городской голова Сергей Надал.

"Люди надеются, что их услышат. И вопрос красной зоны будет решен быстрее. Градус напряжения среди горожан высок. За несколько дней я услышал от людей, что они готовы к любым акциям. Их все это достало. Согласны соблюдать противоэпидемические требования. Но просят дать возможность работать. Больше не могут сидеть без работы. Решение, которое мы приняли в понедельник, дало многим надежду.

Сегодня был в одном из дворов. Там были люди от 12 до 70 лет. И все говорили об одном: когда нас заберут из красной зоны?" - Рассказал Надал.

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Он отметил, что показатели Covid-19 в Тернополе соответствуют нормам зеленой зоны.

"Показатель Минздрава по количеству проведенных тестов 24. А в Тернополе он 92. Мы в 4 раза больше делаем тестирований. Доведенный Минздравом показатель по коэффициенту случаев заболевания - 11. В Тернополе - 6. В два раза меньше. Показатель загруженности коек, по данным Минздрава, - более 50 процентов. В Тернополе - 38,2 процента. Динамика роста заболеваний в Минздраве доказана больше плюс 10 процентов. В Тернополе на сегодня - минус 52. Такая тенденция со 2 августа. На 31 июля один показатель - количество роста больных - попадал, согласно данным Минздрава, в красную зону. Сегодня все показатели зеленые.

Это означает, что врачи работают быстро и эффективно. Удалось оперативно установить круг всех, кто общался с инфицированными. И начать лечить, не допуская осложнений. В больницах находятся менее 9 процентов от числа заболевших. Остальные лечатся дома под контролем семейных врачей", - подчеркнул мэр.

С 1 августа в Украине действуют новые правила адаптивного карантина. Государство разделили на четыре зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Тернополь внесли в красную зону - для нее предусмотрены самые жесткие ограничения. Вместе с тем в зеленой зоне остается Киев, который лидирует по количество новых инфицированных коронавирусом.

Городская власть Тернополя выразила несогласие с решением правительства - отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций.

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07
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