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четверг, 05 сентября 2019 18:15

Мэр пристыдил директора детсада за пароконвектомат

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Автор: gazeta.ua
  Винница: во всех детсадах установили пароконвектоматы, но не все им пользуются
Винница: во всех детсадах установили пароконвектоматы, но не все им пользуются

Мэр Винницы Сергей Моргунов сегодня сделал замечание директору детсада №30, где не используют пароконвектомат для приготовления блюд на пару.

Городской голова во время осмотра утепления детсада, зашел в пищеблок учреждения. Его интересовало, готовят ли блюда для детей в пароконвектомате. Однако оказалось, что новое оборудование в садике №30 не используют.

"К сожалению, в данном детском саду за год так и не смогли научиться. Не знаю по каким причинам. На это надо обратить внимание. Будем с родителями и общественностью принимать "экзамены" у поваров. Это должно быть более открыто. Все должны понимать, просто поставить оборудование, купленное за бюджетные средства, не должно простаивать", - отметил Сергей Моргунов.

Благодаря программе модернизации учебных заведений за последний год смогли сэкономить 2,5 млн грн. Эти деньги смогут потратить на улучшение материально-технической базы детских садов или школ.

Автор: gazeta.ua
  Продолжается утепления винницкого детского сада №30
Продолжается утепления винницкого детского сада №30

Пароконвектомат установили в детсаду в конце прошлого года. Подключили весной.

"Еще не начали им пользоваться, потому что ждем разрешения из Киева. Как только дадут добро, сразу приступим готовить для детей блюда на пару. У нас очень вкусно кормят. Работаем по перспективному меню. Есть отдельно разработанное на каждое время года - осень, зиму, весну. Даже не знаю нужны ли нам рецепты Клопотенка. У нас свои рецепты", - сказала заведующая детсада Елена Черешнюк.

Автор: gazeta.ua
  Винница: во всех детсадах установили пароконвектоматы, но не все им пользуются
Винница: во всех детсадах установили пароконвектоматы, но не все им пользуются

Пароконвектомат в первую очередь дает возможность изготавливать качественную здоровую пищу без жира. Это уменьшает заболеваемость детей ацетоном, добавил мэр.

"Также он дает большой спектр различных возможностей по приготовлению пищи. В заведениях общественного питания это один из основных инструментов для приготовления пищи. Я хотел бы, чтобы все должным образом в пищеблоках научились готовить блюда в пароконвектомате. В этом году завершаем программу, которую распределили на 4 года, чтобы в каждом детском саду был этот пароконвектомат. Аналогичную программу начнем по всем школах", - подчеркнул Моргунов.

Сейчас в детском саду продолжается комплексное утепление будивли.Це даст возможность экономить на расходе энергоресурсов почти вдвое. Завершить работы подрядчик обещает до конца октября.

Автор: gazeta.ua
  Продолжается утепления винницкого детского сада №30
Продолжается утепления винницкого детского сада №30

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу года ликвидируют очереди в детсады

В этом году снова оценили уровень конкуренции и академические успехи выпускников школ. Украинский журнал "Фокус" составил рейтинг "100 лучших школ Украины". На этот раз к нему впервые вошли две винницкие школы.

Данные рейтинга основаны на результатах внешнего независимого оценивания. На 62 месте оказался Винницкий технический лицей со средним баллом ВНО 170,13. Физико-математическая гимназия №17 занимает в рейтинге 91 место со средним баллом ВНО выпускников 167,51.

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Дата
05
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