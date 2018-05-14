Мэр одного из украинских городов голодает

Мэр протистует против самовольного строительства на центральной площади города. Фото: imagecdn1.luxnet.ua

Мэр Золочева на Львовщине Игорь Гриньков объявил бессрочную голодовку. Так мэр протестует против самовольного строительства на центральной площади города.

Видеообращение мэр обнародовал в Facebook, - пишет ZIK.

В видео Игорь Гриньков отметил, что отныне его рабочий кабинет - на площади Вечевой в Золочеве. Там, где осуществляется самовольное строительство, на которое не реагируют Госархстройинспекция и правоохранительные органы. Он призвал жителей города приходить на площадь "с молотками и стучать в стены самостроя", чтобы этот стук услышали во Львове.

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"Объявляю о бессрочной акции голодовки против бездействия инспекции ГАСК, против бездействия правоохранительных органов. С сегодняшнего дня мое место здесь, на площади", - сообщил Игорь Гриньков.

В городе Золочев местный предприниматель отобрал у общины часть центральной площади города. Теперь городские власти пытаются вернуть площадь через суды.

По адресу площадь Вичевая, 1 в Золочеве находится здание кинотеатра "Дружба". С 2004 года им владеет предприниматель Игорь Барткив. В 2016-м он самовольно захватил части бульвара Григория Сковороды и площади Вечевой. Не имея права на землю, начал реконструкцию кинотеатра "Дружба" с достройкой торговых помещений.

Мэр Киева Виталий Кличко дал застройщику гостиницы на Андреевском спуске, 14/16 месяц, чтобы отель начали строили по строительным нормам. В плане строительства должно быть меньше этажей. Если инвестор-застройщик не решит проблему с этажностью в течение месяца, его будет ждать суд.