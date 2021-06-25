Мэр города Ровно из-за угроз ромам может сесть за решетку

Третьяк может оплатить штраф за угроз цыганам. Фото: facebook.com/tretyak_rivne

Против мэра Ровного Александра Третьякова открыли уголовное производство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за угрозы ромам.

Производство открыли по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Третьякову грозит наказание в виде штрафа в 3,4 тыс. грн - 8,5 тыс. грн, или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности - до трех лет.

Мэр города Александр Третьяк предложил запаковать ромов в автобус и вывезти из города. Он рассказал, что на улице встретил рома и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы.