Мэр Черкасс получил повестку в полицию из-за ослабления карантина

Анатолий Бондаренко получил повестку в полицию. Фото: Страна

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал повестку о вызове к следователю ГУ Нацполиции.

В документе указано, что он должен явиться к следователю в 12:00 в понедельник, 4 мая. Фото повестки Бондаренко изложил в Фейсбуке.

"Свежая прилетела ... Власть новая, методы старые", - написал Бондаренко.

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С 30 апреля в Черкассах смягчили карантин. Полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.