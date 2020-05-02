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суббота, 02 мая 2020 00:49

Мэр Черкасс получил повестку в полицию из-за ослабления карантина

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Мэр Черкасс получил повестку в полицию из-за ослабления карантина
Анатолий Бондаренко получил повестку в полицию. Фото: Страна

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал повестку о вызове к следователю ГУ Нацполиции.

В документе указано, что он должен явиться к следователю в 12:00 в понедельник, 4 мая. Фото повестки Бондаренко изложил в Фейсбуке.

"Свежая прилетела ... Власть новая, методы старые", - написал Бондаренко.

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С 30 апреля в Черкассах смягчили карантин. Полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

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Дата
02
мая

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