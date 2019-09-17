Маршрутка с пассажирами врезалась в легковушку, есть жертвы

Водитель легковушки погиб на месте аварии. Фото: images.unian.net

Возле села Ременов Каменка-Бугского района Львовской области в аварии столкнулись легковушка и маршрутка.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП от полученных травм, сообщили в полиции области.

На момент столкновения в салоне автобуса находился водитель и пятнадцать пассажиров. Одного из пассажиров и водителя автобуса увезли в больницу.

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Правоохранители установили, что столкнулись автомобиль "Киа Каренс" и маршрутный автобус "ВАЗ" сообщением Львов-Радехов.

12 сентября в Киеве возле станции метро Шулявская произошла смертельная авария. На проспекте Победы, 45 маршрутное такси №465 сбило мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.